Finanzminister Olaf Scholz fantasierte vor wenigen Wochen von einer steuerfinanzierten Stabilisierung des Rentenniveaus bis zum Jahr 2040. Seine Parteichefin Andrea Nahles legte vor wenigen Tagen nach. Statt Exkanzler Schröders Spar-Agenda 2010 brauche das Land jetzt den „Sozialstaat 2025“. Selten wurde umfragebedingte Verzweiflung würdeloser in Programme gegossen. Die Zielgruppe sah es genauso. SPD und Co. haben sich zu Tode geschenkt. Der Wähler ist satt und hat es satt. „In einem Land wie Deutschland, in dem es der Mehrheit der Menschen so lange so gut geht, ist nicht mehr die Ökonomie die zentrale Frage“, sagt Politologe Wolfgang Merkel in einem WiWo-Interview.