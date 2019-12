Der SPD dürfte es ähnlich ergehen. Was die Partei einst ausmachte und als exklusives Produkt an ihre Wähler verkaufte, gehört im politischen Repertoire Deutschlands längst zum Standard. Die Domestizierung des Kapitalismus und die Sensibilität für die Abgehängten führen alle Konkurrenten auf den Fahnen. Für einen Unique Selling Point reicht es nicht mehr.



Das sozialdemokratische Zeitalter ist zu Ende, nur die Sozialdemokraten wollen das nicht wahrhaben. Obwohl auch ihre europäischen Genossen allesamt auf dem Rückzug sind, glaubt die SPD an die alten Rezepte. Und so produziert ein von den Jusos gekaperter Intrigantenstadl, in dem sich niemand die Führung alleine zutraut, munter weiter Produkte, für die es keine Kunden mehr gibt. Der Mindestlohn ist das beste Beispiel. Er gilt zu Recht als SPD-Erfolg, nur hat er sich nicht für die Partei ausgezahlt. Menschen, die darauf angewiesen sind, wählen die Linke, die AfD oder gar niemanden. Das klassische SPD-Milieu verdient dagegen längst viel mehr.