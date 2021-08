Das rote Wunder wäre undenkbar ohne das Zutun der Konkurrenz. Die Grünen arbeiten zwar nach demselben Prinzip und halten den linken Flügel mit dem Versprechen still, nach der Machtübernahme loslegen zu dürfen. Doch die Entzauberung der blendenden Annalena Baerbock ist total. Selbst die versprochene Milliardenförderung für Lastenfahrräder kann das verlorene Vertrauen nicht zurückkaufen. Der grüne (Ab)gesangsverein aus dem neuen Wahlspot macht es noch schlimmer.



Überbieten kann das nur CDU-Kandidat Armin Laschet, Scholz“ bester Wahlhelfer. Bei ihm gab es nie etwas zu entzaubern, geschweige denn zu besingen. Pleiten, Pech und Pannen begleiten den NRW-Ministerpräsidenten. Am Ende bleibt der Union ihre Wirtschaftsfreundlichkeit als einziger Trumpf. Mit ihr gibt es keine weggesperrten, marktfernen Gespenster, die nach der Wahl aus dem Giftschrank springen. What you see is what you get. Das muss reichen. Sonst droht der Schlummermodus.