Beides wird jetzt in einem Kompromiss neu geregelt. Schonvermögen runter, Sanktionen hoch, und der Knatsch ist endlich vom Tisch. Aber eine Grundsatzfrage bleibt: In dem Streit geht es ja nicht nur um die Definition von Gerechtigkeitsempfinden und Menschenbildern oder um die durchaus fragwürdige These, dass jeder Mensch gleich aufhört zu arbeiten, nur weil es beim Amt ein paar Euro mehr gibt. Es geht auch um die Frage, warum die Verteidiger einer disziplinierten Ausgabenpolitik als asozial gelten. Schließlich will im Gegensatz zu Italien keiner das Bürgergeld ersatzlos streichen.