Balzli direkt: Die Zukunft gehört den deutschen Scheichs

Daran kann sich kurzfristig nichts ändern. Mittelfristig aber durchaus. Dass Daten das neue Öl sind, haben die Deutschen zu spät begriffen und sich zu einer digitalen Kolonie der neuen Scheichs im Silicon Valley degradieren lassen. Dass grüner Wasserstoff ebenfalls als neues Öl gilt, dämmerte der Bundesregierung hingegen noch rechtzeitig. Neun Milliarden Euro sollen nun in einem ersten Schritt in diese Technologie fließen.



Die hausgemachte Speicherung von erneuerbarer Energie ist der erste Schritt Richtung Autarkie. Die deutschen Wasserstoff-Scheichs von morgen dürfen nicht nur als Klimaschützer gesehen werden, sondern als integraler Bestandteil einer nationalen Sicherheitspolitik. Nur so lassen sich Zeitpläne beschleunigen und zusätzliche Mittel mobilisieren. Die Disruption der Ölwirtschaft kann Deutschland mehr Selbstbewusstsein in der Außenpolitik verschaffen – und die Autokraten zurück auf Los schicken.



