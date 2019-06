Die Werke ganzer Generationen von Akademikern verstaubten bislang ungenutzt in Archiven oder auf Dachböden. Damit ist jetzt Schluss – zum Glück. Denn die Qualität und Originalität der eingereichten Arbeiten beweist, was in der nächsten Generation der Young Professionals steckt: so viele Ideen für intelligente Lösungen drängender Probleme – für Optimisten akut suchtgefährdend.



Allerdings haben alle Finalisten noch dieselbe Schwäche: Keiner von ihnen kann einen Flughafen bauen. Das schafft hoffentlich der Supermaster 2020. Die Ausschreibung dafür beginnt in wenigen Monaten.