Die grünen Highflyer kritisieren die bayrische Bigotterie genüsslich. Allerdings verschweigen sie, dass die Rückerstattung ihrer CO2-Steuer die klimaschutzbedingten Arbeitslosen nicht ernährt – und dass selbst die eigene Klientel die Windkraft bekämpft. Übrigens gerne mal zusammen mit AfD-nahen Heimatschützern, die keinem erklären können, wie sich nach dem Klimaschock eine höllisch heiße Heimat heimelig anfühlen soll. Dieselben Menschen wollen auch eine grüne Bahn. Nur die Gleise will keiner. Niederländische, österreichische und schweizerische Trassen enden an der deutschen Grenze – blockiert von Tausenden Einsprüchen.



Die taktischen Egoisten in Politik und Volk sind der größte Feind des Klimas. Ein nationaler Konsens im Sinne der CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ist weit entfernt. Die Deutschen schaffen einen effizienten Klimaschutz wie etwa in Kalifornien nicht, solange ihr kleinster gemeinsamer Nenner „Not in my backyard“ heißt. Bauer Willi vermutet mitunter „Doppelmoral“. Recht hat er.