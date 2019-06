Die Disruption des Politsystems macht es möglich. Zuerst kam sie von rechts, nun von links. Den einen haben die Volksparteien zu wenig Grenzschutz geliefert, den anderen zu wenig Klimaschutz. In der diffusen Mitte riecht es nach Untergang, an den Polen wird gefeiert. In der verunsicherten Republik gewinnen klare Profile und Persönlichkeiten. Mangels Alternativen steht Habeck alleine da. Das Establishment wirkt zu orthodox. Darum gewinnt er jedes Umfrageduell, egal, ob gegen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, Wirtschaftshoffnung Friedrich Merz oder Ministerpräsident Armin Laschet. Nach SPD-Granden fragt eh keiner mehr.