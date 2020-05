Nein, hier ist nicht Armin Laschet gemeint. Deutschlands kleinster gemeinsamer Politiknenner verstolpert zwar gerade seine Chance aufs Kanzleramt. Seine im Grunde richtige Lockerungsmission krankt an Fehlern im Detail und im Marketing. Aber die realen Auswirkungen beschränken sich auf NRW. Viel breiter wirkt der wirtschaftspolitische Spirit in der Bundesregierung. Allen voran feiert Wirtschaftsminister Peter Altmaier ein Comeback in Gestalt des wohlwollenden Industriepolitikers. Dass er am Hightech-Standort Deutschland eine simple Atemschutzmaskenproduktion fördern will, statt eine schlaue Bevorratung zu organisieren, lässt sich noch mit der Coronahysterie entschuldigen. Hingegen entspricht das Vorhaben, deutsche Unternehmen vor feindlichen Übernahmen aus dem Ausland zu schützen, einer fatalen Abschottungspolitik – zumal die Angriffe aus China bereits vor der Coronakrise massiv abgenommen hatten.