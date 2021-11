Besser lässt es sich nicht formulieren. Selbst wenn die Ergebnisse von Glasgow nur als zögerliche Schritte in die Geschichte eingehen, so sind es zumindest Schritte nach vorne. Die Klimabewegung tut gut daran, aus dem rein alarmistischen in einen nicht weniger lauten, aber konstruktiveren Modus zu wechseln, um so ihre wichtige Wirkungskraft zu behalten. Die Transformation hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft funktioniert nur durch einen scheinbar endlosen Diskurs in einer freien demokratischen Gesellschaft.



Alles andere fühlt sich an wie totalitäres Denken. How dare you.