Was für die Bekämpfung einer Pandemie sinnvoll sein mag, verstärkt eine urdeutsche Schwäche: The German Angst. Historisch bedingt legt sie sich seit Jahrzehnten wie Mehltau über die bescheidene Risikofreude des Landes. In kaum einer Nation wollen mehr Studenten in den öffentlichen Dienst, besitzen weniger Menschen Aktien oder gründen Firmen. Das gilt seit Corona und der Wirecard-Pleite (siehe Seite 62) erst recht. Die Verunsicherung und die totale Fürsorge des Staates gefährden die Grundvoraussetzung für die Schaffung einer zukunftsfähigen Welt: Man muss sich halt was trauen.