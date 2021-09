Balzli direkt: Gibt’s im Kanzleramt bald Voodoo-Puppen?

Manchem SPD-Neuwähler dämmert wohl, dass er einem Grundlagenirrtum aufgesessen ist. Nur leider lassen sich abgegebene Stimmen nicht umtauschen. Und so scheint die Sorge vor dem Voodoo tatsächlich nicht unbegründet – mit Deutschland als Puppe, in die Kühnert und Co. ihre Nadeln stechen und damit auch den Wirtschaftsstandort in einen Zombie zu verwandeln drohen.



Zum Glück dürfte der Fluch nicht ewig währen. Denn die nächste Generation kann weder etwas mit der SPD noch mit der CDU anfangen. Beide Parteien haben ihr kaum etwas zu bieten, das schwarze Schwergewicht lässt sich gar vom YouTube-Leichtgewicht Rezo aus der Fassung bringen. Kein Wunder, dass ihnen die Erstwähler die Reform des Landes nicht zutrauen. Stattdessen schafften es die FDPler auf Platz eins, die Grünen auf Platz zwei. Das zeigt, in welche Richtung sich Deutschland nach dem SPD-Intermezzo endlich entwickeln könnte: nachhaltiger, moderner, digitaler, liberaler – und hoffentlich zombiefrei.



Mehr zum Thema: Deutschlands Führungskräfte haben eine klare Präferenz, welche Koalition das Land in die Zukunft führen soll: ein Bündnis aus SPD, FDP und Grünen. Für eine unionsgeführte Regierung gibt es weniger Unterstützung. Das ist das Ergebnis des exklusiven WirtschaftsWoche-Entscheiderpanels.