Die Belagerung rund um die Siegessäule dürfte nur der Anfang sein. Die Klimaschützer von Extinction Rebellion legten vor wenigen Tagen am Großen Stern in Berlin den Verkehr lahm. Wenn sie sich demnächst an Flugzeuge ketten, sollte das keinen erstaunen. Die fliegenden CO2-Schleudern sind für die Umweltschützer von heute die neuen Castor-Transporter. Und nicht nur das: Sie stehen für eine entgrenzte Mobilität und damit für die verhasste Globalisierung, das Resultat einer ressourcenfressenden Arbeitsteilung im Kapitalismus. Greta segelt ja nicht zufällig klimaneutral über den Atlantik.