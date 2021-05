Denn an der Rente ist in Zukunft nur eines sicher: Sie wird nicht reichen. Zudem bleiben die Zinsen noch länger tief, weil die hoch verschuldeten Staatshaushalte etwas anderes nicht verkraften können. Um eine private Altersvorsorge kommt also keiner herum. Es ist Zeit, dass nicht nur hippe Fintechs wie Trade Republic das Aktiensparen populär machen, sondern sich die Politik konsequent mit dem Thema beschäftigt. Auch das gehört zu einer lebenswerten Zukunft für künftige Generationen. Fridays for Future Wealth hätte viel zu fordern.