Die ersten Rücktrittsforderungen sind zwar lächerliches Oppositionsgeplänkel. Aber dass der Wirtschaftsminister mitten in der Krise der grünen Basis und seinen Landtagswahlkämpfern in Hannover den Vorrang vor den Nöten der Republik gibt, dürfte ihm und seiner Partei am Ende am meisten schaden. Denn beide brauchen die breite Bevölkerung noch. Das Jahrhundertprojekt der Energiewende, dessen Komplexität alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt, ist überfällig und ohne die Unterstützung aller Deutschen nicht umzusetzen. „Die einen können immer nur Grand, von oben herab“, beschrieb Habeck einst seine Taktik auf dem Weg zur Klimaneutralität, „die anderen gehen über die Dörfer, buchstäblich, sammeln erst die Karten ein und dann am Ende holt man den Erfolg rein.“ Mit einem unglaubwürdigen Klima- und Wirtschaftsminister will keiner spielen. Auch bei schönem Wetter nicht.



Lesen Sie auch: Darum setzt Habeck Rosneft unter staatliche Kontrolle