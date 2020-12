Am Staat und seinen Dienern scheint diese Entwicklung spurlos vorbeigegangen zu sein. Wie in den Achtzigerjahren wickeln einige von ihnen private oder öffentliche Geschäfte ab, ohne einen Gedanken an die Risiken oder ihre Verantwortung gegenüber den Steuerzahlern zu verschwenden. Laschets Familiengeschäft ist da noch der harmloseste von mehreren Fällen – allein in den vergangenen Monaten wohlgemerkt. In der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zockten Angestellte mit Wirecard-Aktien in einer Zeit, in der die BaFin die größte Betrugsgeschichte am deutschen Aktienmarkt hätte mit aufklären sollen. Und im Robert Koch-Institut (RKI) besitzt ein Abteilungsleiter privat eine Beteiligung an einem Anbieter für Coronatests. Hauptkunde: das RKI.