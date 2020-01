Denn die öffentliche Hand made in Germany schwimmt nicht im Geld, weil sie gut haushaltet. Abgesehen von tiefen Zinsen und einer zu großen Brexitrücklage bleiben schlicht aus Unvermögen zu viele Mittel in der Kasse liegen. Rekordverdächtige Steuersätze und ein überholter Soli sorgen für mehr Einnahmen, die aber kaum jemand investiert – weder in Bildung, Kitas oder Straßen, noch in Digitales. Allen voran kapitulieren die Kommunen auf dem Weg zu den Fördertöpfen. Ihnen fehlen Managementkapazitäten und manchmal das Know-how. Das deutsche Steuerwesen gilt als das komplizierteste der Welt. Gleich dahinter folgt das Förderunwesen. Und das föderale Zuständigkeitshickhack zwischen Bund und Ländern macht alles noch viel schlimmer.