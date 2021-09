Doch leider ist es bittere Realität, was da täglich im Wahlkampf geboten wird. In Deutschland geht eine Ära zu Ende. Nach 16 Jahren Angela Merkel werden die Schalthebel der Regierungsmacht neu besetzt und damit auch die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft neu ausgehandelt. Das Land gilt als Digitalisierungswüste, kämpft mit einer ineffizienten Verwaltung, leidet an Überregulierung, ist im internationalen Standortwettbewerb auf Platz 15 abgerutscht und weiß eigentlich nicht so recht, wie es die verschärften Klimaziele erreichen kann. Ein Ruck muss durch den Standort Deutschland gehen, da sind sich alle einig. Doch wie der aussehen soll, weiß keiner so richtig. Und vor allem nicht, wem die Aufgabe als CEO der Regierung zuzutrauen wäre. Als Versuchskaninchen möchte die Bürger ja nicht enden.