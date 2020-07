Bevor es so weit kommt, muss die europäische und auch die deutsche Außenpolitik gegenüber China endlich robuster auftreten. Bei jeder Gelegenheit predigt Heiko Maas „Dialog statt Drohungen“. Diese Strategie würde vielleicht Konfuzius gefallen. Aber in der Realpolitik bringt sie offensichtlich nichts. Laut dem Basler Prognos-Institut stoßen deutsche Firmen bei Investitionen in China auf viel höhere Hürden als chinesische Firmen in Europa. Es gibt Investitionsverbote, Beteiligungsobergrenzen, den Zwang zu Gemeinschaftsunter‧nehmen oder Technologietransfers.



Die Missstände sind seit Jahren bekannt, doch Peking lächelt sie weg. Maas und Co. sollten darum mehr Machiavelli lesen. Denn es hilft heute nur noch eine knallharte Machtpolitik, die den Chinesen endlich einen hohen Preis für die Nichteinhaltung der Reziprozität nennt – und gleichzeitig die Emanzipation von Washingtons fahrlässigen Falken deutlicher macht. Festland-Europäer können sich das leisten, Bum Bum Boris nicht mehr. Der Brexit macht einsam. Da zählt jede Freundschaft. Selbst mit Donald Trump.





