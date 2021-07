Es war allen klar, dass diese Meldung eines Tages kommen würde. Aber irgendwie wollte es keiner wahrhaben. Seit wenigen Tagen ist es amtlich. Erstmals seit Jahren schrumpft der Anteil der erneuerbaren Energien an der deutschen Stromproduktion. Das Timing der Natur passt so gar nicht zur Agenda der Politik. Aufgeschreckt durch die Bundesverfassungsrichter, verschärft die große Koalition die Klimaziele und will nun bis 2030 gegenüber 1990 65 Prozent CO2 einsparen, bis 2040 sogar 88 Prozent und ab 2045 soll Deutschland klimaneutral sein – vorausgesetzt die Produktion erneuerbarer Energie wächst nicht nur schneller, sondern explodiert förmlich.