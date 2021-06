Das ist sie wieder, die Königin aller Ausreden. Diesmal bemüht sie Gesundheitsminister Jens Spahn. Betreiber von Coronatestzentren haben gerade den Staat geplündert. Manche rechneten pro fiktiven Kunden reale 18 Euro ab. Keiner kontrolliert, keiner ist zuständig. Die Millionen to go gibt es für jeden, der sie will. Ein einstündiger Einführungskurs reicht, in Berlin wird gar nur eine Selbstauskunft verlangt. Willkommen im Spahn’schen Selbstbedienungsladen.