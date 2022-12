Balzli direkt: Liebe Grüne, kann Niedersachsen schlimmer als Katar sein?

Ihre Parteibasis möchte die vermeintlichen Umweltschäden nicht in ihrem Vorgarten, sondern gegen viel Geld lieber weit weg in einen Wüstenstaat outsourcen, der die Menschenrechte mit Füßen tritt und europäische Politiker besticht. Nach One Love klingt das nicht. Liebe Grüne, kann Gas aus Niedersachsen wirklich schlimmer sein als Gas aus Katar?



