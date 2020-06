Die Nation hatte sich schon fast damit abgefunden, dass SAP das höchste der Gefühle in Sachen digitaler Sexyness sein würde – als Markus Braun mit seiner Wirecard auf die Dax-Bühne trat. Plötzlich bestand die Hoffnung, den kollektiven Hunger nach Zukunftsfähigkeit made in Germany zu stillen. Eine blinde und gierige Herde fraß Braun fortan aus der Hand. Sein Wirecard-Wunder musste einfach wahr sein. Mit seinen Rollkragenpullovern passte der neue deutsche Techkönig auch äußerlich zu dieser Erlöserrolle: ein Steve Jobs für Arme. Die Anhängerschaft ließ ihm alles durchgehen – obwohl noch nie eine Firma von so vielen üblen Gerüchten begleitet und solch fragwürdigen Personen geleitet wurde. Selbst die unzähligen Aufdeckergeschichten in der „Financial Times“ und später auch in der WirtschaftsWoche schürten kaum Zweifel. Im Gegenteil, sie ließen die Sekte zusammenrücken, bis das Kartenhaus zusammenbrach.