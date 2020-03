Dabei unterlaufen ihnen jedoch zwei Denkfehler. Erstens glaubt außer Steinzeitkapitalisten keiner an den Segen eines dysfunktionalen Magerstaates – zumal der hiesige Finanzminister gerade im Geld schwimmt. Ein gesunder Staat ist die notwendige Bedingung für eine florierende soziale Marktwirtschaft. Die Frage ist nur, auf welchem Feld der Staat schlagkräftig sein muss? Ein funktionierender Seuchendeckel ist sinnvoller als ein Mietendeckel. Das eine sichert Wohlstand und Leben, das andere nur Wählerstimmen der Linken.



Zweitens leistet der Staat nicht dasselbe wie umstrittene Superkapitalisten. Der Popstar der Gerechtigkeitsökonomie Thomas Piketty möchte am liebsten das Vermögen der Reichen auf alle verteilen. „120.000 Euro für jeden „, meinte er kürzlich in der „FAZ“. Die Wirtschaft funktioniere auch ohne Milliardäre. Aber für Coronainfizierte wäre das eine schlechte Nachricht. Dietmar Hopp und Bill Gates pumpen seit Jahren ohne Rücksicht auf Verluste Millionen in die Biotechnologie. Ihre Firma Curevac könnte als erste den Impfstoff entwickeln. Mit einer Behörde hätte das nicht geklappt – mit Crowdfunding bei den Ultras übrigens auch nicht.