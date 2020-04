Nichts wird mehr so sein, wie es einmal war. Kaum eine Phrase steht so exemplarisch für die Ratlosigkeit der Menschen in der dunkelsten Stunde. Das ist jener Zeitpunkt, an dem keiner mehr weiterweiß – und einige es trotzdem behaupten. Dann schlägt die Stunde der Ad-hoc-Propheten, die nichts weniger als die Neuerfindung von Mensch und Markt vorhersagen.