Balzli direkt: Nur der Greta-Spirit kann die Ampel retten

Doch zwischen den beiden Alphatieren geht es längst nicht mehr nur um die Atomkraft. Was sich in einer geordneten Welt ohne Krieg und Kaufkraftschwund noch weiter hätte übertünchen lassen, bricht jetzt offen aus. Viele politische Positionen mussten in der Not geräumt werden. Die Nerven eines überforderten Krisenmanagers Habeck liegen blank, die Nerven eines vom Wähler abgestraften Finanzministers ebenfalls.