Balzli Direkt: Olaf Scholz müsste Machiavelli genauer lesen

Ein guter Parteichef baut seinem Kanzler eine steile Rampe zum Abheben. So gesehen macht SPD-Mann Lars Klingbeil gerade alles richtig. Steiler geht es kaum. Just vor dem Gipfelmarathon in Brüssel, Elmau und Madrid, wo EU, G7 und Nato tagen, sieht er Deutschland in einer neuen Rolle. Nach 80 Jahren der Zurückhaltung müsse Deutschland auch militärisch stark werden. Europa müsse im Wettstreit internationaler Beziehungen gleichzeitig „das attraktivste Zentrum der Welt“ werden, fordert er diese Woche in einer Rede in Berlin. Deutschland müsse dabei „den Anspruch einer Führungsmacht haben“. Dass seine Forderung für manche ein bisschen nach Geschichtsvergessenheit riechen könnte, weiß Klingbeil natürlich. Schnell schiebt er nach: „Führung bedeutet nicht, breitbeinig und rabiat aufzutreten.“