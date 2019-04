Balzli direkt: Plötzlich sind die Deutschen wieder wach

Wie jämmerlich dürfte sich ein Außenminister dabei fühlen. Als stolzer Vertreter des neuen Mitglieds des UN-Sicherheitsrates startet Heiko Maas Anfang der Woche Richtung USA. Als Abgesandter einer Prekärrepublik landet er wenig später in New York. Wegen eines geplatzten Reifens muss der Regierungsflieger „Konrad Adenauer“ wie ein gestrandeter Wal in die Parkposition gezogen werden. Alleine schafft er es nicht mehr.