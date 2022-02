Balzli direkt: Putin treibt Habeck in die Fundi-Falle

Dieser Konflikt liefert einen Vorgeschmack auf den weiteren Verlauf der Energiewende. Habeck schafft den Ausbau der erneuerbaren Energie nur mit Kompromissen, die mancher in seinen Reihen als Verrat empfinden und bekämpfen wird. Dieser Reflex bremste bereits in den vergangenen Jahren den Ausbau der Windenergie aus. Das Narrativ von der bräsigen großen Koalition, die in Sachen Klimaschutz nichts zustande brachte, entspricht eben höchstens der halben Wahrheit. Krude Geschichten gibt es nicht nur in Russland.



