Vielleicht lassen sich dieser und ähnliche Brandherde in der Industrie mit Geld aus den staatlichen Transformationstöpfen löschen respektive in ein grünes Industriemuseum umwandeln. Aber bei zwei weiteren Themen geht das nicht so einfach. So verspricht die Ampelkoalition ein Klimageld gegen steigende Energiepreise. Was sie nicht sagt: Es wird zuerst deutlich teurer bis in ein paar Jahren die Entlastung kommt. Franzosen nennen es Gelbwesten-Gefahr. Und die Ampelkoalition will Windräder auf einer Fläche von zwei Prozent Deutschlands und dafür die Genehmigungsverfahren verkürzen. Von rund sieben Jahren auf dreieinhalb. Was sie nicht sagt: Ohne tiefe Einschnitte in die Rechte vieler Betroffener geht das nicht. Anwohner des Tagebaus können davon ein Lied singen.