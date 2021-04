Balzli direkt: Schulden für die Politshow

9000 Schwimmbäder lassen sich nicht länger ignorieren. So viel Wasser sickert täglich aus löchrigen Leitungen in den USA, heißt es etwa in einem Bericht der American Society of Civil Engineers (ASCE), die der US-Infrastruktur alle vier Jahren ein verheerendes Zeugnis ausstellt. Ein Investitionsprogramm über zwei Billionen Dollar soll das nun ändern. Die Administration von US-Präsident Joe Biden will unter anderem Leitungsnetze reparieren, Schulen sanieren, das Stromnetz modernisieren und jeden Haushalt ans Breitbandinternet anschließen.