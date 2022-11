Balzli direkt: Sind die Berliner Hüter des Familiensilbers blind?

Das Drama beginnt vor nur zwei Wochen, als die ganze Berliner Politik beinahe hysterisch über einen Einstieg der Chinesen beim Hamburger Hafen diskutiert. Die staatsnahe Reederei Cosco will 35 Prozent am Terminal Tollerort haben. Und die Hamburger Hafenchefin Angela Titzrath möchte es ihnen auch geben. Laut ist der Aufschrei und groß die Panik vor dem Ausverkauf kritischer Infrastruktur an Maos böse Enkel.