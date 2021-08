Denn das wäre vor allem in einem Wahlkampf zu kalt, zu technokratisch und zu unmenschlich, weiß jeder Politprofi. Und so läuft es auch nach der verheerenden Flutkatastrophe im Juli so ab wie immer. Alle überbieten sich mit Hilfsversprechen bis dann ein gigantischer Wiederaufbaufonds steht. Diesmal sind es 30 Milliarden Euro, die Bund und Länder zur Verfügung stellen. Es soll ähnlich funktionieren wie nach der Flut im Jahr 2013. Der Fonds finanzierte Reparaturen an der zerstörten Infrastruktur. Zudem flossen Mittel an geschädigte Privathaushalte und Firmen, sofern die Schäden nicht durch Versicherungen abgedeckt waren.