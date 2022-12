Balzli Direkt: Sind wir nicht alle ein bisschen „Scheißegal-Nation“?

Das Land sind wir. In diesem Land gibt es kein Erkenntnisdefizit. Aus made in Germany wird mad in Germany. Aus Qualität wird Qual. Bundesministerien faxen, das Bahnbistro bleibt kalt, Großprojekte scheitern, Behördengänge erinnern an Omas Jugendzeiten, Nationalmannschaften dilettieren, die Verteilung der Kitaplätze erfolgt nach dem Faustrecht... Deutschland wandelt sich vom Vorbild zur Metapher für Dysfunktionalität – und leider auch für eine nie da gewesene Anspruchsinflation. Der Staat boxt uns raus, lautet die in der multiplen Krise von Corona bis Energiepreisexplosion erneut gelernte Lektion. Der Rundum-Wohlfühlstaat wächst und wächst und wächst – und mit ihm die Sozialabgaben.