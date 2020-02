Labile Lieferketten sind nur ein weiterer Beweis dafür, dass die Produktionsstruktur der vernetzten Weltwirtschaft in ihrem Extremzustand an ihre Grenzen stößt. Der Wohlstandsmotor wurde überzüchtet – auch weil ihm ein völlig überholtes Kostengefüge zugrunde liegt. Die klimaschädlichen Emissionen von Frachtfliegern und -schiffen sind in den zu tiefen Logistikpreisen nicht enthalten. Die Internalisierung externer Kosten, wie es Volkswirte nennen, würde die internationale Arbeitsteilung neu sortieren.