Balzli direkt: Steuerparadiese fördern die Gerechtigkeit

Tatsächlich wäre es auch ein Skandal, wenn mitten in Europa noch immer illegale Steuerkonstrukte angeboten würden. Die Zeit der Schwarzen Löcher, in denen Geld unversteuert und spurlos verschwand, muss vorbei sein. Globale Anstrengungen für einen Mindeststeuersatz für Unternehmen gehen in die richtige Richtung, selbst wenn es noch einigen Klärungsbedarf gibt und die Amerikaner bremsen. Keine Steuern zahlen darf eben nur, wer nirgendwo Einrichtungen und Infrastruktur eines Staatswesens nutzt. Das funktioniert höchstens mit Sitz auf einer Bohrinsel – oder auf dem Mond.