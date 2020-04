Balzli direkt: Und wie viel Restrisiko halten Sie aus?

Täglich fordern Interessengruppen neue Hilfspakete. Die Verteilung von Staatsgeldern wirkt schon wie ein Automatismus. Warnungen über krasse Mitnahmeeffekte und Defizite werden in den Wind geschlagen, obwohl sich die Anzeichen dafür häufen. Für die Lockdown-Befürworter scheint es eine Weile so weiterlaufen zu können, Hauptsache, die Vollkaskogesellschaft kriegt ihre Illusion von der totalen Sicherheit. Die Rechnung trudelt ja erst später ein – etwa so wie bei Konsumenten, die sich für eine Weltreise verschulden und dabei vergessen, dass das dicke Ende noch kommt.