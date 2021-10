Deutschland kennt zumindest ähnlich beeindruckende Geschichten. Eines der ältesten Unternehmen der Welt, das 862 gegründete Weingut Staffelter Hof an der Mosel, hat hier seinen Sitz. Und in kaum einem anderen Land gibt es so viele Weltmarktführer, die seit Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten ihre Märkte beherrschen und sich zum Teil seit Generationen in Familienhand befinden.