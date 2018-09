„Ich komme gerade aus Asien zurück. In vielen Ländern dort herrscht eine unglaubliche Dynamik“, erzählt er ziemlich am Anfang seiner Rede, um dann zu fragen: „Was sehe ich dagegen in Deutschland? Hier herrscht ganz überwiegend Mutlosigkeit, Krisenszenarien werden gepflegt. Ein Gefühl der Lähmung liegt über unserer Gesellschaft.“ Und in diesem Duktus geht es weiter. Er beklagt den „Bürokratismus“, warnt vor einem Zurückfallen Deutschlands und spricht von einer Gesellschaft, die von „Ängsten erfüllt“ ist. Die Bürger würden erwarten, „dass jetzt gehandelt wird“. Denn wer 100 Meter Anlauf nehme, um dann zwei Meter weit zu springen, der brauche gar nicht anzutreten.