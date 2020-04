Er ist wieder da. Der Schlag-die-Kanzlerin-Moment. Der nächste Angriff auf Angela Merkel. Kaum ein Mensch in dieser Republik wird so leidenschaftlich gehasst, verflucht und auf den Mond gewünscht. Diesmal macht sie es ihren Gegnern leicht. In einer Videokonferenz der Parteiführung fährt sie aus der Haut und kanzelt die Debatte über Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen als „Öffnungsdiskussionsorgie“ ab. Die Reaktion darauf artet zu einer Vorwurfsorgie aus. Nichts weniger als das Demokratieverständnis der ersten Frau im Staat wird infrage gestellt. „Unverschämt“, gehört zu den netteren Kommentaren.