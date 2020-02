Alle haben darauf gewartet. Keiner wurde enttäuscht. Kaum hatte E-Star Elon Musk angekündigt, nahe Berlin eine Tesla-Fabrik hochzuziehen, lief in den Köpfen der Countdown. Lange würde es nicht dauern, bis jemand per Gericht den Anfang der Bauarbeiten stoppen würde. Und Deutschland lieferte prompt. Die bewilligte Rodung der Bäume musste trotz versprochener Wiederaufforstung an anderer Stelle zeitweise unterbrochen werden. „Die bereits weit fortgeschrittenen Arbeiten könnten innerhalb weiterer drei Tage abgeschlossen sein“, entschieden die erschreckten Richter zugunsten der grünen Kläger.