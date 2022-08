Balzli direkt You’ll never pay alone

Kanzler Olaf Scholz hat verstanden. Bei der Jagd auf die Reichen macht er nicht aktiv mit, aber auch er verfällt in den Vollkasko-Modus. „You’ll never walk alone“, lautet seine neue Botschaft an die Bürgerinnen und Bürger. Vielleicht hat Scholz sich den Song nicht bis zum Ende angehört. Er ist das Finale aus einem Broadway-Musical und handelt davon, vertrauensvoll in die Zukunft zu blicken. Er handelt nicht davon, dauernd auf den Beistand des Staates zu hoffen.