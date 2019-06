Balzli direkt: Zahlt Politikern endlich einen Leistungslohn!

Die Arbeit des Politikers muss dringend attraktiver werden. Es muss für Spitzenämter einen wettbewerbsfähigen Lohn mit einer Leistungskomponente geben, die gute Performance belohnt und schlechte bestraft. Wer wie in Berlin eine Flughafenruine produziert, soll das spüren – nicht nur am Wahltag. Zudem braucht es eine Öffnung des politischen Milieus für Seiteneinsteiger, um Unabhängigkeit und Fachwissen zuzulassen und der Betriebsblindheit vorzubeugen.



Die größte Herausforderung dürfte aber die gesellschaftliche Anerkennung sein. Nur wenn alle dem Politiker mit einem Mindestmaß an Respekt begegnen, haben die Besten einen Anreiz einzusteigen. Und das ist dringend nötig. Im weltweiten IMD-Standortranking rutschte Deutschland nun um weitere zwei Plätze auf Position 17 ab. So darf es nicht weitergehen. Einen Insolvenzverwalter als Kanzler will niemand.