Bamf-Äffäre: Behördenchef beklagte schon 2012 fehlendes Personal

BerlinDer damalige Chef des Bundesflüchtlingsamts soll sich schon 2012 - lange vor dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise - beim übergeordneten Innenministerium über erhebliche Personalengpässe beklagt haben. So habe man dort seit 2010 „fast monatlich“ auf die steigende Zahl von Asylbewerbern vom Westbalkan hingewiesen, „allerdings folgenlos“, zitiert die „Bild am Sonntag“ aus einer internen E-Mail des damaligen Behördenleiters Manfred Schmidt vom Oktober 2012 an das Ministerium. Die Entwicklung sei ignoriert worden.