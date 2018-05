Und Jutta Cordt? Die BAMF-Chefin geriet in der Causa Bremen in Erklärungsnot. Mancher glaubt, sie steht kurz vor dem Rausschmiss. Nach eigener Aussage will sie erst am 25. Oktober 2017 die entscheidenden Hinweise zum Fall Bremen erhalten haben. Allerdings hatte einer ihrer engsten Vertrauten im BAMF, Rudolf Knorr, bereits im Juni 2017 eine detaillierte Schilderung der Vorgänge in Bremen per Mail erhalten.