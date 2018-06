Er will Hans-Eckhard Sommer, einen Asylexperten aus dem bayerischen Innenministerium, zum neuen Chef der obersten Flüchtlingsbehörde machen. Seehofer hatte die bisherige Behördenchefin, Jutta Cordt, in der vergangenen Woche von ihren Aufgaben entbunden. Sollte das Bundeskabinett seinen Vorschlägen an diesem Mittwoch folgen, könnten einige Änderungen schon in der nächsten Woche eingeleitet werden, sagte Seehofer.