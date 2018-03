Bamf: Bundesamt für Flüchtlinge: Gerichtskosten explodieren

Die Gerichtskosten, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) zahlen muss, haben sich nahezu verdoppelt. Fielen nach Informationen der WirtschaftsWoche 2016 noch 11,3 Millionen Euro Gerichtskosten an, sind für 2017 rund 20 Millionen Euro eingeplant, wie eine Sprecherin der Behörde der WirtschaftsWoche bestätigte. 7,3 Millionen Euro hat das Bamf in diesem Jahr für Gerichtskosten bei Niederlagen in erstinstanzlichen Verfahren ausgegeben.