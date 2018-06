Bamf: Jurist aus Bayern soll neuer Chef werden

Im Krisenjahr 2015 waren rund 890 000 Flüchtlinge weitgehend unkontrolliert nach Deutschland eingereist. Das verschärfte die Überforderung der Behörde. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise lag beim BAMF ein Berg von 1,4 Millionen Anträgen. Die heute 54-jährige Juristin Cordt löste Anfang 2017 den früheren BAMF-Chef Frank-Jürgen Weise ab. Sie sollte helfen, den Berg an ausstehenden Asylentscheidungen weiter abzutragen. Am Freitagabend wurde bekannt, dass Seehofer sie von ihren Aufgaben entbinden will. Hintergrund sind die Vorgänge rund um die BAMF-Außenstelle in Bremen. Dort sollen über Jahre hinweg insgesamt Hunderte Asylbescheide falsch ausgestellt worden sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die frühere Leiterin der Außenstelle und fünf weitere Beschuldigte, darunter drei Anwälte. Inzwischen geht es in der Debatte aber auch um die Strukturen des BAMF insgesamt und dessen Arbeit in der Hochphase der Flüchtlingskrise 2015 und 2016. Seehofer hat eine vollständige Aufklärung der Affäre angekündigt und einen Umbau der Behörde in Aussicht gestellt.