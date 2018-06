Bamf: Jurist aus Bayern soll neuer Chef werden

Am Freitagabend wurde bekannt, dass Seehofer die Bamf-Chefin Jutta Cordt von ihren Aufgaben entbinden will. Hintergrund sind die Vorgänge rund um die Bamf-Außenstelle in Bremen. Dort sollen über Jahre hinweg insgesamt Hunderte Asylbescheide falsch ausgestellt worden sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die frühere Leiterin der Außenstelle und fünf weitere Beschuldigte, darunter drei Anwälte. Inzwischen geht es in der Debatte aber auch um die Strukturen des Bamf insgesamt und dessen Arbeit in der Hochphase der Flüchtlingskrise 2015 und 2016. Seehofer hat eine vollständige Aufklärung der Affäre angekündigt und einen Umbau der Behörde in Aussicht gestellt.