BAMF: Migrationsamt zahlt sechs Millionen Euro für Leiharbeiter

Aus einer Anfrage der Linken aus dem Oktober 2017 ging hervor, dass „Bestandskraftmitteilungen an Ausländerbehörden versendet wurden, obwohl in den jeweiligen Fällen Rechtsmittel gegen entsprechende Asylbescheide eingelegt worden sind.“ Das räumte die Bundesregierung ein. Dieser Fehler führte unter anderem dazu, dass ein 23-jähriger Afghane rechtswidrig erst nach Bulgarien rücküberstellt und von da aus nach Afghanistan abgeschoben worden war. Erst fünf Tage zu spät meldete das BAMF an die Behörden in Baden-Württemberg, dass der Afghane rechtzeitig Klage gegen die Ablehnung eingelegt hatte – und damit auch nicht hätte abgeschoben werden dürfen.